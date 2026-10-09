Necla Uygur, Teşvikiye Camii\'ndeki cenaze namazı sonrası Feriköy\'de toprağa verildi

İstanbul'da 89 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Necla Uygur için Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Uygur'un cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Arslan, tiyatro, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda isim, siyasetçi ve seveni katıldı.

"Çok değerli bir ablamızdı"

Ünlü sanatçıyı uğurlayan isimler arasında yer alan oyuncu Şevket Çoruh, "Tüm Uygur ailesinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin. Çok değerli, kıymetli bir ablamızdı, teyzemizdi. Dediğim gibi, Nejat ağabeyin yanına yolluyoruz onu" dedi.

Uygur'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.