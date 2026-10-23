Nepal'de kayıp iki Japon dağcının cansız bedenine 7 bin 140 metrede ulaşıldı

Nepal'deki Himalaya dağlarında tırmanış yapan ve 15 Ekim'de kaybolan iki Japon dağcının cansız bedenlerine ulaştı.

Nepalli yetkililer, ülkenin kuzeybatısındaki bir Himalaya Dağlarının zirvesine tırmanan ve 15 Ekim'den beri kayıp olan iki Japon dağcının cansız bedenlerine ulaştı. Dağcıların cesetleri 7 bin 140 metre yüksekliğindeki Gangapurna dağının batı zirvesinde bulunduğu öğrenildi.

Cesetlerin otopsi için başkent Katmandu'daki bir hastaneye gönderilmesi bekleniyor.