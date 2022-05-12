Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi

12.05.2022 10:26

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altına olan vaşak bahçede görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi

ERZİNCAN - Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altına olan vaşak bahçede görüntülendi.

Erzincan'da birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, cep telefonu ile görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan vaşak, Erzincan merkeze bağlı Yeşilçay köyünde görüntülendi. Sabah saatlerinde Hakan Yeşil'e ait bahçeye giren vaşak bir süre bakındıktan sonra seslerin gelmesi üzerine uzaklaştı. Vaşağı gören Hakan Yeşil ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi

YORUMLAR
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Erzincan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi - Son Dakika


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