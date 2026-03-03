Netanyahu'dan İran Uyarısı: Önlem Alınmazsa Geç Olur - Son Dakika
Netanyahu'dan İran Uyarısı: Önlem Alınmazsa Geç Olur

03.03.2026 07:27
Netanyahu, İran'ın nükleer tesisleri yeniden inşa etmesine karşı harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın geçen yaz vurulan nükleer tesislerini yeniden inşa etmeye başlaması nedeniyle harekete geçmek zorunda kaldıklarını savunarak, "Şimdi bir önlem alınmasaydı, gelecekte de önlem alınamazdı" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli Fox News kanalına İran'a karşı başlatılan saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. İran'ın geçen yaz vurulan nükleer tesislerini yeniden inşa etmeye başlaması nedeniyle harekete geçmek zorunda kaldıklarını savunan Netanyahu, "Şimdi harekete geçmek zorunda kalmamızın nedeni, nükleer tesislerine ve balistik füze programlarına yaptığımız saldırılardan sonra yeni tesisler inşa etmeye başlamalarıydı. Balistik füze ve atom bombası programlarını aylar içinde dokunulmaz hale getirecek yeraltı sığınakları inşa etmeye başladılar" ifadelerini kullandı. Adım atılmaması halinde çok geç olacağını söyleyen Netanyahu, "Şimdi bir önlem alınmasaydı, gelecekte de önlem alınamazdı" dedi.

"Sonsuz değil, hızlı ve kararlı bir savaş olacak"

ABD ve İsrail'in İran'a karşı sonsuz bir savaş yürüttüğü iddialarını reddeden Netanyahu, "Sonsuz bir savaş olmayacak. Çünkü İran'daki bu terör rejimi kuruluşundan bu yana en zayıf noktasında" diye konuştu. Netanyahu, İran'a yönelik operasyonun "hızlı" ve "kararlı" olacağını söyledi. Orta Doğu'daki sorunların yüzde 95'inin İran'dan kaynaklandığını öne süren Netanyahu, rejimin düşmesinin İsrail ile Arap ve Müslüman komşuları arasında barışa zemin hazırlayabileceğin söyledi. Netanyahu, "ABD-İsrail'in ortak operasyonları hayalini bile kurmadığımız bir barış çağına öncülük edecek" iddiasında bulundu.

"Trump doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor"

İsrail'in ABD'yi İran'la savaşa çektiği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Netanyahu,"Bu saçmalık. Donald Trump dünyanın en güçlü lideri. Amerika için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor. Ayrıca gelecek nesiller için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor" diye konuştu. - TEL AVİV

