Netanyahu: Hamas Silahsızlanmazsa Kıyamet Kopacak
Son Dakika
Yerel

Netanyahu: Hamas Silahsızlanmazsa Kıyamet Kopacak

Netanyahu: Hamas Silahsızlanmazsa Kıyamet Kopacak
15.10.2025 07:17
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın silahsızlanmaması halinde ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD merkezli haber kanalı CBS'e verdiği bir röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"HAMAS'IN SİLAHSIZLANMASI KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Gazze'deki ateşkes sürecine değinen Netanyahu, "Barışa bir şans verme konusunda anlaştık. Dedik ki, ilk kısmı tamamlayalım ve şimdi de ikinci kısma şans verelim" ifadelerini kullandı. Bundan sonraki süreçte Hamas'ın silahsızlanmasının kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Netanyahu, "Birincisi, Hamas'ın silahlarından vazgeçmesi gerekiyor. İkincisi, Gazze'de silah fabrikalarının olmadığından emin olunmalı. Gazze'ye silah kaçakçılığı yapılmamalı. Silahsızlanma budur" dedi.

NETANYAHU'DAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde yaşanacaklar konusunda, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın sarf ettiği sözlere atıfta bulunan Netanyahu, "O zaman kıyamet kopacak. Ama umarım öyle olmaz. Umarım bunu barışçıl bir şekilde yapabiliriz. Biz buna kesinlikle hazırız" diye konuştu. Netanyahu, bölgede barışın tesis edilmesinin, "İsrail halkına, bölge halkına ve dünya halklarına verilebilecek en büyük hediye olacağını" söyledi.

"ÖZGÜRLÜK KALICI VEYA OTOMATİK DEĞİLDİR"

Savaşın bittiğini ilan etmesi için ne gerektiği sorusuna da yanıt veren Netanyahu, "Öngörülebilir gelecekte, sadece İsrail için değil, özgür ve medeni dünya için de kendini savunma yeteneğinin korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özgürlük kalıcı veya otomatik değildir. Özgür toplumları savunamazsanız, otoriter veya totaliter rejimler tarafından ele geçirilirler" değerlendirmesini yaptı.

"BENİN GÖREVİM YAHUDİ DEVLETİNİ KORUMAK"

Netanyahu, Trump'ın İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada kendisi için kullandığı "kolay biri değil" ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise, "Yani, umarım ülkemin geleceğini ilgilendiren konularda çok katı olduğum için öyle söylüyordur. Bana söylenenin doğru olduğuna inandığımda 'doğrudur' derim, 'hayır' demem gerektiğini düşündüğümde de bunu söylerim. Bu benim işim. Benim görevim Yahudi devletini korumak ve Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak" yanıtını verdi.
Kaynak: İHA

