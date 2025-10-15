Netanyahu: Hamas Silahsızlanmazsa Kıyamet Kopacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD merkezli haber kanalı CBS'e verdiği bir röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"HAMAS'IN SİLAHSIZLANMASI KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Gazze'deki ateşkes sürecine değinen Netanyahu, "Barışa bir şans verme konusunda anlaştık. Dedik ki, ilk kısmı tamamlayalım ve şimdi de ikinci kısma şans verelim" ifadelerini kullandı. Bundan sonraki süreçte Hamas'ın silahsızlanmasının kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Netanyahu, "Birincisi, Hamas'ın silahlarından vazgeçmesi gerekiyor. İkincisi, Gazze'de silah fabrikalarının olmadığından emin olunmalı. Gazze'ye silah kaçakçılığı yapılmamalı. Silahsızlanma budur" dedi.

NETANYAHU'DAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

"ÖZGÜRLÜK KALICI VEYA OTOMATİK DEĞİLDİR"

"BENİN GÖREVİM YAHUDİ DEVLETİNİ KORUMAK"