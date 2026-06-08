Netanyahu, Trump'ın İran Misillemesi Talebini Kabul Etti - Son Dakika
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Netanyahu, Trump'ın İran Misillemesi Talebini Kabul Etti

08.06.2026 03:35
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Netanyahu, Trump'ın İran'ın füze saldırılarına misillemeyi erteleme talebini kabul etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın balistik füze saldırılarına yönelik askeri misillemeyi erteleme talebini "istemeden de olsa" kabul ettiği öne sürüldü.

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Üst düzey hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; Trump "İran'la bir anlaşma konusunda ilerleme kaydetmeye çok yakınız" diyerek, Netanyahu'dan İran'ın balistik füze saldırılarına yönelik askeri misillemeyi ertelemesini istedi. Netanyahu ise ilk etapta bu talebe direnerek ABD Başkanı'nı İran'a yönelik İsrail misillemesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Görüşmenin sonucunda Netanyahu'nun Trump'ın talebini "istemeden de olsa" kabul etmek zorunda kaldığı ileri sürüldü.

"Anlaşmanın yakın olduğundan oldukça emin"

ABD'li bir yetkili konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Trump'ın İran müzakereleri konusunda zaman kazanmaya çalıştığını belirterek, "İran'la bir anlaşmaya yakın olduğumuzdan oldukça emin. Şu an kritik bir dönemdeyiz; dördüncü çeyrekteyken potansiyel bir anlaşmayı neden tehlikeye atalım? Başkan, üç aydır bu işle uğraştığımızın farkında, artık bu işi bitirme zamanı" değerlendirmesinde bulundu. İsrail basını ise, Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptığını ancak İran'a yönelik muhtemel misilleme konusunda kesin kararın verilmediğini duyurdu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Netanyahu, Trump'ın İran Misillemesi Talebini Kabul Etti - Son Dakika

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