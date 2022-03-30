Nevşehir Belediyesi'nin denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi'nin denetimleri devam ediyor

30.03.2022 17:21
Nevşehir Belediyesi'nin denetimleri devam ediyor

Nevşehir Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesinde market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav gibi gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı.

Nevşehir Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesinde market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav gibi gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla işyerini denetimlerini artırdı. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte işletmelerde fiyat artışı, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda incelemede bulunan zabıta ekipleri, ayrıca ekmekte gramaj kontrolü yaptı.

Periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimlerini gıda ürünlerinin sağlıklı ve temiz koşullarda halka ulaşması için Ramazan ayında özellikle gıda satışı yapan işletmelerde yoğunlaştıracak olan zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelecek olan şikayetleri de değerlendirecek - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyesi'nin denetimleri devam ediyor
Nevşehir Belediyesi'nin denetimleri devam ediyor
Nevşehir Belediyesi'nin denetimleri devam ediyor

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Nevşehir, Ramazan, Market, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nevşehir Belediyesi'nin denetimleri devam ediyor - Son Dakika


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