Üye Girişi
Nevşehir'de 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir'de 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi

19.02.2022 12:22
Nevşehir'de 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde kadınlar için 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde kadınlar için 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi.

Gülbahçe içerisinde bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen seminer Çocuk Gelişimci Nurcan Çalışkaner tarafından gerçekleştirildi. Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi (KAÇEM) kursiyerlerinin katıldığı seminerde, kadınlara aile içinde etkili iletişimin nasıl sağlanabileceği konusunda bilgiler verildi.

Günümüzde anne ve babaların çoğu zaman çocuklarını geleceğe daha iyi hazırlayabilmek için ya da çağın ekonomik şartlarına ayak uydurabilmek için bazı psikolojik ve pedagojik yanlışlar yaptığını belirten Çalışkaner, seminerde kadınlara çocukların kişiliğini bozmadan nasıl ideal bir insan olarak yetiştirebileceğini ve yetiştirme konusuna da genel olarak büyüklerin düştükleri hataları anlattı.

Kadınlara yönelik eğitim seminerlerinin yıl içerisinde devam edeceği belirtildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi
Nevşehir'de 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi

YORUMLAR
500
Nevşehir'de 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi Nevşehir'de 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi '23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası' TBMM'de başladı "23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası" TBMM'de başladı 'Okuyan Çocuk Şenliği' kitap fuarında son 2 gün "Okuyan Çocuk Şenliği" kitap fuarında son 2 gün

Nevşehir, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nevşehir'de 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:05 Ukrayna'da Putin destekçisi milletvekili, canlı yayında gazeteciden tokat yedi!
12:02 Uyuşturucu kaçakçıları başörtüsü taktı ama onları taktığı örtü de kurtaramadı!
12:00 Sadakatsiz'ın yıldızı ile filenin yıldızının aşkından ilk kare! Berkay Ateş'in voleybolcu sevgilisi paylaştı
11:57 Üvey annenin TikTok itiraıf: Erkek çocuklarımın önünde çırılçıplak dolaşmaktan utanmıyorum!
11:55 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi yükseliyor
11:53 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi: Erdoğan'ın doğum gününde açılacak!
11:29 Son dakika! Ateş açıldı! Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşiyle bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi
09:45 Çocuk hırsız önce "hayırlı işler" diledi, sonra eline ne geçerse montuna sıkıştırarak kaçtı!
11:11 Erkek evliydi, kadın ayrılmak istedi! Silah zoruyla kaçırdı, başını önüne eğdi ve ensesine sıktı! 17 yıl hapis yatacak
11:07 Sosyetenin ünlü ailesi karıştı! Anne mahkemeye başvurdu: Aşı karşıtı kızımı bizden uzak tutun, hayatımız tehlike altında!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 12:29:41. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement