Nevşehir'de Dolunay Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Nevşehir'de Dolunay Yürüyüşü düzenlendi

Nevşehir\'de Dolunay Yürüyüşü düzenlendi

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Nevşehir'in il oluşunun 70. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Dolunay Yürüyüşü, Kızılçukur Vadisi'nde yapıldı. Yürüyüşe Belediye Başkanı Rasim Arı ve Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer'in yanı sıra çok sayıda kişi aileleri ile birlikte katıldı.

22.07.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Nevşehir'in il oluşunun 70. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Dolunay Yürüyüşü, Kızılçukur Vadisi'nde yapıldı.

Başvuruların geçtiğimiz hafta içerisinde tamamlandığı Dolunay Yürüyüşü için Paşa Konağı önünden ücretsiz servis aracı kaldırıldı. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kendisinin kullandığı servis aracı ile Ortahisar beldesindeki Kızılçukur Vadisi'ne gelen katılımcılar buradan Çavuşin Köyü'ne yürüdü.

Yürüyüş sırasında dolunay, gökyüzündeki tüm güzelliğiyle Kapadokya topraklarını selamlarken Kapadokya'nın eşsiz güzellikteki Kızılçukur Vadisi'ni keşfeden katılımcılara belediye görevlileri tarafından yürüyüş sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Dolunay Yürüyüşü'ne, Belediye Başkanı Rasim Arı ve Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer'in yanı sıra çok sayıda kişi aileleri ile birlikte katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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