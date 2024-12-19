Nevşehir'de Hatıra Ormanı Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de Hatıra Ormanı Projesi Başlatıldı

Nevşehir\'de Hatıra Ormanı Projesi Başlatıldı

Nevşehir Belediyesi, yeni doğan bebekler ve vefat eden vatandaşlar için hatıra ormanı oluşturdu. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın katılımıyla fidanlar dikildi ve projeyle şehre yeşil alan kazandırılması hedefleniyor.

19.12.2024 16:44  Güncelleme: 16:46
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Nevşehir Belediyesi tarafından Başkan Rasim Arı'nın katılımıyla yeni doğan bebek ve vefat eden vatandaşlar için fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu. Bu amaçla 2000 Evler Mahallesi Sulusaray Yolu istikametine ilk fidanlar Belediye Başkanı Rasim Arı ve vatandaşların katılımı ile dikildi.

Nevşehir'e yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisi aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edindirmek, çevre anlayışının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından hatıra ormanı oluşturuldu. Proje çerçevesinde şehirdeki hastanelerde her yeni doğan bebek ve vefat edenler için Hatıra Ormanı alanına fidan dikilecek. Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları Hasan İler ve Veli Kırşehirli, mahalle muhtarları ve ailelerin çocukları ile birlikte katıldıkları törende dikilen çam fidanlarına can suları da Başkan Arı ve vatandaşlarca verildi.

Törene katılan vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz yaz dönemi başlattıkları ağaçlandırma seferberliğine katkı sağlayacak olan bu projenin şehre aynı zamanda nefes aldıracağını ifade etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'de Hatıra Ormanı Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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