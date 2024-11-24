Nevşehir'de Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika
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Nevşehir'de Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Nevşehir\'de Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın öncülüğünde, 300 personel ve 70 araçla yürütülen çalışmalar, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülüyor.

24.11.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Nevşehir Belediyesi ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın bizzat kendisinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında kar kürüme ve temizleme araçları da sahada çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında kar nedeniyle buzlanan yollarda trafiğin güvenli bir şekilde işleyişini sağlamak amacıyla bütün çalışmalar ara vermeden sürdürülüyor. Son 12 saatten beri etkisini yitirmeden devam eden kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar ve sokaklarda gerçekleştirilen kar temizleme çalışmalarına Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı başta olmak üzere Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi bünyesinde bütün Belediye Başkan Yardımcıları ve bağlı bütün müdürlükler katılıyor. 5 kişiden oluşan Koordinasyon Merkezi marifetiyle telefon, telsiz ve sosyal medya üzerinden gelen bütün ihbarlar değerlendirilirken Yol ve Kaldırım Ekibi olarak 39 araç sahada aralıksız çalışıyor. Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar başlamadan önce gece saatlerinde bütün arterlere 100 ton solisyon uygulaması yapıldı. Yol ve kaldırım ekibinde 300 kişi kar temizliği için var gücüyle hareket ederken Yol ekiplerinin altında bulunan 4 Ana kontrol ekibi de anında müdahale ederek sorunlara çözüm üretiyor. 9 tane Tali kontrol ekibinin de içinde bulunduğu çalışmalarda tuzlama aracı, greyder, kepçe ve traktörler kullanılıyor.

Nevşehir Belediyesi'nde kar temizleme çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü Koordinasyon merkezi tarafından oluşturulan 70 araç ve 300 personel tarafından yürütülüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'de Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika

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