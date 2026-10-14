Nevşehir’de okullarda afet farkındalık eğitimi ve tatbikat yapıldı

13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında Nevşehir genelindeki okullarda afet farkındalık eğitimleri ve tatbikatlar gerçekleştirildi. Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliklerde öğrencilere afetlere karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

Günün anlam ve önemine binaen, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Hizmetleri Birimi koordinasyonunda 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Gazi Ortaokulunda eğitim ve tatbikat programı düzenlendi.

Etkinliklere Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (AKUB) üyeleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli katıldı. Eğitimlerde afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapılırken, tatbikatlarla öğrencilerin afetlere karşı hazırlıklı olmaları amaçlandı.

Nevşehir genelindeki okullarda gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatlarla afet bilincinin artırılması ve muhtemel afet durumlarında doğru davranış biçimlerinin kazandırılması hedeflendi.