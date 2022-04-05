Nevşehir'de Ramazan Etkinlikleri başlıyor - Son Dakika
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Nevşehir'de Ramazan Etkinlikleri başlıyor

05.04.2022 17:09
Nevşehir'de Ramazan Etkinlikleri başlıyor

Nevşehir Belediyesi'nin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Grup Tillo, 9 Nisan Cumartesi akşamı Nevşehirlilerle buluşacak.

Nevşehir Belediyesi'nin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Grup Tillo, 9 Nisan Cumartesi akşamı Nevşehirlilerle buluşacak.

Nevşehir Belediyesi'nin, Ramazan ayının manevi iklimini Nevşehirlilere yaşatabilmek amacı ile düzenlediği geleneksel etkinlikleri 9 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Grup Tillo, sevilen eserlerini Nevşehirliler için seslendirecek. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 21.30'da başlayacak konserde grup, birbirinden güzel ilahileri seslendirirken izleyiciler de eşlik ederek keyifli bir gece yaşayacak. Konser programının ardından ise İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan ve Oruç konularında Nevşehirlilerle sohbet gerçekleştirecek. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

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