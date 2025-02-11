Nevşehir\'de Ücretsiz Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kursu Açılıyor

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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 'Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kursu' açılıyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından medya mensupları, halkla ilişkiler çalışanları, seminer ve konferans yöneticilerine yönelik 'Diksiyon, spikerlik ve sunuculuk' kursu açılacağı bildirildi. Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek eğitimlerle kursiyerlere görsel medya, televizyon haberciliği, canlı program çekimleri, spikerlikte jest ve mimik, bakış, duruş, spiker okumalarında duyguları yansıtma, sunuculukta jest ve mimik gibi konularda eğitim verileceği ifade edildi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenlerin Nevşehir Belediyesi web sitesi üzerinden kayıt oluşturmaları gerekiyor. Etkili bir iletişim kurmak isteyenler, doğru Türkçe ile konuşmak isteyenler, sunum yaparken zorluk çekenler, topluluk içinde konuşurken heyecanlananlar, topluluk önünde konuşurken beden dilini kullanmakta zorlananlar, iletişim alanında çalışanlar, diksiyon ve güzel konuşma alanlarında kendini geliştirmek isteyenler kursa katılabiliyor.

11 Şubat 2025 tarihi itibariyle kurs başvuruları alınmaya başlarken diksiyon, spikerlik ve sunuculuk kursu 17 Şubat 2025 Pazartesi gününde başlayacak. Kursa 17 yaş ve üzeri bütün vatandaşlar ücretsiz olarak katılabiliyor. - NEVŞEHİR