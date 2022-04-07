Nevşehir ve çevresi için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Nevşehir ve çevresi için fırtına uyarısı

07.04.2022 00:27
Nevşehir ve çevresi için fırtına uyarısı

Nevşehir Valiliği, Nevşehir ve ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Nevşehir Valiliği, Nevşehir ve ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Perşembe günü Nevşehir genelinde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına esmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmamız önem arz etmektedir. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Perşembe günü, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Özellikle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, çığ riski, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar ve oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. - NEVŞEHİR

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Nevşehir Valiliği, Nevşehir, Fırtına, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nevşehir ve çevresi için fırtına uyarısı - Son Dakika


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