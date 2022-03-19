NEVÜ'den 'Türkülerle Çanakkale' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

NEVÜ'den 'Türkülerle Çanakkale' etkinliği düzenlendi

19.03.2022 10:30
NEVÜ'den 'Türkülerle Çanakkale' etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Halk Bilimi Kulübü ile NEVÜ Genç Edebiyatçılar Yeni Kalemler Kulübü tarafından bilimsel ve kültürel etkinlikler kapsamında 'Türkülerle Çanakkale' adlı etkinlik düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Halk Bilimi Kulübü ile NEVÜ Genç Edebiyatçılar Yeni Kalemler Kulübü tarafından bilimsel ve kültürel etkinlikler kapsamında 'Türkülerle Çanakkale' adlı etkinlik düzenlendi.

Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda düzenlenen programa; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Cansız, Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Halkbilimi Kulübü Akademik Danışmanı ve Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Öger, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ile davetliler katıldı. NEVÜ Halk Bilimi Kulübü ve NEVÜ Genç Edebiyatçılar Yeni Kalemler Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen müzik dinletisinde Çanakkale ruhunu anlatan; 'Şehit Anası', 'Tayyaremi Uçurdum', 'Uyan Mehmet', 'Yerde Toprak Gökte Yıldız', 'Çanakkale Türküsü', 'Çanakkale Şehitlerine', 'Hey On Beşli', 'Yemen Türküsü', 'Sarı Zeybek', 'Gerizler Başı', 'Bil Oğlum', 'Sakarya', 'Türkiyem' adlı türküler seslendirildi. Video gösterisi eşliğinde seslendirilen türküler katılımcılar tarafından büyük alkış alırken, Zeybek gösterisi eşliğinde seslendirilen Sarı Zeybek türküsü ise, katılımcılara unutulmaz bir duygu yaşattı.

Etkinlik sonunda NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Öger ve Küycüler Müzik Topluluğu'nu tebrik etti. - NEVŞEHİR

NEVÜ'den 'Türkülerle Çanakkale' etkinliği düzenlendi
NEVÜ'den 'Türkülerle Çanakkale' etkinliği düzenlendi
NEVÜ'den 'Türkülerle Çanakkale' etkinliği düzenlendi

YORUMLAR
500
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Kanada'da kutlandı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Kanada'da kutlandı Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı Filistin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Çanakkale, Nevşehir, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel NEVÜ'den 'Türkülerle Çanakkale' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
10:17 Canlı yayın kazası: Mikrofon açık kalınca, savaş detayları yerine sunucunun hapşırmasını duyduk
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
10:13 Tıpkı Nihat Kahveci gibi: Enes Ünal'ın krallık yarışındaki rakibi Benzema
10:02 Hem hırsızlar hem de insafsız: Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar
09:50 Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi!
22:51 Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini kaydetti! İşte o görüşme
09:33 TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 10:41:34. #1.12#
SON DAKİKA: NEVÜ'den 'Türkülerle Çanakkale' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement