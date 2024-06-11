NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri Beyaz Önlüklerini Giydi - Son Dakika
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NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri Beyaz Önlüklerini Giydi

NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri Beyaz Önlüklerini Giydi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen tören ile beyaz önlüklerini giydi. Törene NEVÜ Rektörü, Dekanlar, akademik ve idari personel, davetliler, öğrenciler ve aileleri katıldı. NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde toplam 218 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi. Ayrıca, NEVÜ'nün inşaatı devam eden Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi tamamlandığında Türkiye'nin örnek ve modern hastanesine kavuşacağı ifade edildi.

11.06.2024 11:35
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen tören ile beyaz önlüklerini giydi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Çarboğa, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Kayacan, Diş Hekimliği Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Murat İçen ve Dr. Öğr. Üyesi Işınsu Alkan, Diş Hekimliği Fakültesi ve üniversitenin akademik, idari personeli, davetliler, öğrenciler ve aileleri katıldı. 2018 yılında kurulan ve 2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı'nda ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim hayatına merhaba diyen NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde toplam 218 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, düzenlenen tören ile birlikte de diş hekimliği 1. sınıfta eğitim gören 62 öğrenciye mesleklerinin sembolü olan beyaz önlüklerini giydirmek için biraya geldiklerini söyledi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak paydaşların ve hayırseverlerin katkılarıyla temeli 2023 yılında atılan Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi inşaatının hızla yükseldiğini belirten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, tamamlanması ile birlikte üniversite ve şehre Türkiye'nin örnek ve modern hastanesini kazandırmış olacaklarını söyledi. Ayrıca yeni hastane tamamlanana kadar eğitim ve hasta bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıl hizmete açtıkları 28 ünitelik NEVÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de eğitim ve hasta bakım hizmetlerini başarıyla sürdürmekte olduğunu belirten Rektör Aktekin; genç, dinamik ve kendi alanlarında uzman akademik kadrosuyla üniversitenin şehre açılan yüzü olan NEVÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile vatandaşlara sunulan diş sağlığı ve tedavisi hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak sürekli yükselttiklerini söyledi. Rektör Aktekin; Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi sayesinde ağız ve dış sağlığında Nevşehir dışı başka şehirlere hasta sevklerinin de azaldığına dikkat çekerek Merkezde bugüne kadar 3937 hastaya hizmet verildiğini sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda üniversitede eğitim gören öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları ve gerek kendi alanlarında gerekse disiplinler arası kendilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yapan Rektör Aktekin, önlüklerini giyen öğrencilere de bundan sonraki eğitim ve kariyer hayatlarında başarılar diledi.

NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kevser Kurt Demirsoy'un Diş Hekimliği Fakültesi hakkında katılımcıları bilgilendirdiği ve NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat İçen'in 'Beyaz Önlük Giydirme Andı'nı okutmasıyla devam eden tören; 62 öğrenciye beyaz önlüklerinin Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Kayacan ve bölüm akademisyenleri tarafından giydirilmesi, günün anlam ve önemine yönelik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri Beyaz Önlüklerini Giydi - Son Dakika

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