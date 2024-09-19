NEVÜ Rektörü Projeleri İnceledi - Son Dakika
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NEVÜ Rektörü Projeleri İnceledi

NEVÜ Rektörü Projeleri İnceledi

Prof. Dr. Semih Aktekin, uluslararası iş birliği ile yürütülen kültürel miras projelerini inceledi.

19.09.2024 11:18
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, NEVÜ, Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir Müze ve Ürgüp Müze Müdürlüğü ve İtalya Tuscia Üniversitesi ile Japonya Tsukuba ve Kanazawa Üniversiteleri iş birliğiyle gerçekleştirilen projeleri yerinde inceledi.

Nevşehir Müze Müdürlüğü başkanlığında Paşabağ ören yerinde bulunan Aziz Simeon Kilisesi'ndeki Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ile Tsukuba Üniversitesi kültür varlıklarını koruma bölüm uzmanları ve NEVÜ Sanat Tarihi Bölümü iş birliğinde iklim araştırması ve duvar resimlerinin korunmasına dair yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Rektör Aktekin, daha sonra bir başka proje olan Nevşehir Müze ve Ürgüp Müze Müdürlüğü sorumluluk alanında yürütülen Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ile Kanazawa Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü iş birliğinde yürütülen 3 boyutlu dijital belgeleme ve sanal restorasyon projesi için hazırlanan görselleri inceledi.

Farklı bilimsel disiplinlerden uzmanlar tarafından yürütülen bu çalışmaların önemine değinen NEVÜ Rektörü Aktekin, Doğal ve Kültürel Miras Turizmi alanında ihtisas üniversitesi olarak Doğal ve Kültürel Mirasın korunması ile ilgili yapılan her türlü proje ve çalışmalara olan desteklerini sürdüreceklerini söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel NEVÜ Rektörü Projeleri İnceledi - Son Dakika

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