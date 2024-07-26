Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Ürünleri Mağazada Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Ürünleri Mağazada Satışa Sunuldu

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Müdürlüğü atölyelerinde üretilen ürünler, Niğde Adliye Sarayı'nın altında yer alan mağazada satışa sunuldu. Mağazanın açılışı törenle gerçekleştirildi. İşyurtları, hükümlülere meslek edinme imkanı sağlayarak topluma kazandırma amacı gütmektedir. Ayrıca, kamu kurumları ve vatandaşların ihtiyaç duydukları ürünleri uygun fiyatlarla üretip satışa sunmaktadır.

26.07.2024 16:50
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Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Müdürlüğü atölyelerinde hükümlüler tarafından üretilen ürünler, Niğde Adliye Sarayı'nın altında yer alan mağazada satışa sunuldu.

Mağazanın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Düzenlenen törende konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, İşyurtları'nın önemli işler yaptığını ifade ettiği açıklamasında şunları söyledi;

"İşyurtları hükümlülere meslek edinmeleri noktasında önemli bir görevi üstleniyor. Hükümlüler dışarı çıktıklarında kendi mesleklerini yapabilecek birer vatandaş haline geliyor ve şuna inanıyoruz, ekonomik durumu iyi olan, hali vakti yerinde olan, işi gücü olan vatandaş suça karışmaz. İşyurtlarının diğer bir önemli özelliği ise hem kamu kurumlarının hem de vatandaşların ihtiyaç duydukları ürünlerin üretilmesi konusunda çok önemli bir görevi yapıyor ve piyasa şartlarına göre çok daha uygun bir maliyetle, uygun bir fiyatla satışa sunuyor. Mağazanın hayırlı olmasını diliyorum."

Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanı Hüsnü Gezginci yaptığı açıklamada İşyurtları Kurumu olarak amaçlarının ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması olduğunu belirtti.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ise işyurtlarının hükümlülere meslek edindirmeyi ve mevcut mesleklerini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek hükümlülerin meslek sahibi oldukları zaman suçtan uzaklaşacaklarını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından dua edildi, kurdele kesilerek mağazanın açılışı gerçekleştirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Ürünleri Mağazada Satışa Sunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Ürünleri Mağazada Satışa Sunuldu - Son Dakika
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