Başkan Özdemir\'den çat kapı ziyaret

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, Ramazan ayı boyunca her akşam vatandaşların kapısını çalıyor.

Çat kapı ziyaretlerde Başkan Emrah Özdemir vatandaşların talepleri yerinde dinleniyor.

Ramazan ayının manevi ikliminde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, Niğde sokaklarını arşınlayarak hemşehrilerinin kapısını çalıyor.

"Makamda değil, sahada yönetim"

Belediyeyi makam odasından değil, doğrudan halkın arasından yönettiklerini vurgulayan Başkan Emrah Özdemir, ziyaretlerin Niğde'nin geleceği için en büyük yol haritası olduğunu belirtti. Protokol ortamlarından uzak, tamamen samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde Özdemir çifti, ailelerin dertlerine ortak olup görüşlerini alıyor.

"En büyük denetçimiz vatandaşımızdır"

Çat kapı ziyaretlerin önemine dikkat çeken Başkan Emrah Özdemir, şunları söyledi:

"Bir şehri şehir yapan binaları değil, o binaların içindeki insanların birbirine olan sarsılmaz bağıdır. Biz belediyeyi makam koltuklarından değil, hemşerilerimizin yanından yönetiyoruz. Kıymetli eşim Duygu Hanım ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretlerinde, hemşerilerimizin dertleriyle dertleniyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Çocukların eğitim ihtiyaçlarından ailelerimizin beklentilerine kadar her detayla yakından ilgilenip 'yerinde çözüm' ilkesiyle hareket ediyoruz." - NİĞDE