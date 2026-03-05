Başkan Özdemir'den çat kapı ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Özdemir'den çat kapı ziyaret

Başkan Özdemir\'den çat kapı ziyaret
05.03.2026 19:33  Güncelleme: 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, Ramazan ayı boyunca her akşam hemşehrilerini çat kapı ziyaret ederek dinliyor. Başkan Özdemir, bu ziyaretlerin makamsal yönetim anlayışının ötesinde, halkın ihtiyaçlarına doğrudan yanıt vermek için önemli olduğunu vurguladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, Ramazan ayı boyunca her akşam vatandaşların kapısını çalıyor.

Çat kapı ziyaretlerde Başkan Emrah Özdemir vatandaşların talepleri yerinde dinleniyor.

Ramazan ayının manevi ikliminde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, Niğde sokaklarını arşınlayarak hemşehrilerinin kapısını çalıyor.

"Makamda değil, sahada yönetim"

Belediyeyi makam odasından değil, doğrudan halkın arasından yönettiklerini vurgulayan Başkan Emrah Özdemir, ziyaretlerin Niğde'nin geleceği için en büyük yol haritası olduğunu belirtti. Protokol ortamlarından uzak, tamamen samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde Özdemir çifti, ailelerin dertlerine ortak olup görüşlerini alıyor.

"En büyük denetçimiz vatandaşımızdır"

Çat kapı ziyaretlerin önemine dikkat çeken Başkan Emrah Özdemir, şunları söyledi:

"Bir şehri şehir yapan binaları değil, o binaların içindeki insanların birbirine olan sarsılmaz bağıdır. Biz belediyeyi makam koltuklarından değil, hemşerilerimizin yanından yönetiyoruz. Kıymetli eşim Duygu Hanım ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretlerinde, hemşerilerimizin dertleriyle dertleniyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Çocukların eğitim ihtiyaçlarından ailelerimizin beklentilerine kadar her detayla yakından ilgilenip 'yerinde çözüm' ilkesiyle hareket ediyoruz." - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emrah Özdemir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdemir'den çat kapı ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler
Hürmüz Boğazı’nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı
’Taşacak Bu Deniz’ dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Hülya Koçyiğit’in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 19:35:19. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Özdemir'den çat kapı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.