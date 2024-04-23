Niğde Belediye Başkanı Makamını Öğrenciye Devretti - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Makamını Öğrenciye Devretti

Niğde Belediye Başkanı Makamını Öğrenciye Devretti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, makamını temsili olarak Atatürk Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencisi Tuğba Kılınç'a devretti. Temsili Belediye Başkanı Tuğba Kılınç, makam koltuğuna oturur oturmaz yaptığı açıklamada, yıkılan eski valilik binası ve çevresindeki boş alanı '100. Yıl 23 Nisan Çocuk Parkı' olarak düzenleyip tüm Türk ve dünya çocuklarına armağan edeceklerini müjdeledi.

23.04.2024 14:14  Güncelleme: 14:34
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, makamını temsili olarak Atatürk Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencisi Tuğba Kılınç'a devretti.

Temsili Belediye Başkanı Tuğba Kılınç, makam koltuğuna oturur oturmaz yaptığı açıklamada, yıkılan eski valilik binası ve çevresindeki boş alanı "100. Yıl 23 Nisan Çocuk Parkı" olarak düzenleyip tüm Türk ve dünya çocuklarına armağan edeceklerini müjdeledi.

Tuğba Kılınç, makam devir törenine okul müdürü Mustafa Yıldırım ve öğretmenleri ile birlikte geldi.

Temsili Belediye Başkanı Tuğba Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türk Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak bu koltuğa oturmasının, Cumhuriyetimizin 100. Yılına denk gelmesinden onur duyduğunu belirterek, "Biz de belediyemizi Cumhuriyetimizin bütün kazanımlarına sahip çıkan 100. yılımıza yakışır bir anlayışla yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Niğde Belediyesi'nin çok farklı koldan hizmetlerini sürdürmekte olduğunu belirten Tuğba Kılınç, "Bu konuda Emrah Başkanıma teşekkür ediyorum, hizmetlerini takdirle takip ediyorum. Bir şehri yaşanılır kılan, onun güler yüzü olan en önemli unsuru temizliği, ulaşım kolaylığı, parkları, bahçeleri gibi çevre düzenlemesi ve kültürel faaliyetlerdir diye düşünüyorum. Ama en önemlisi sokaklarında huzurla mutlu bir şekilde yürünebilen özellikle kız çocuklarının şehrin her yerinde istediği gibi korkusuzca huzurla gezebileceği bir şehir inşa edebilmektedir" diye konuştu.

Belediye başkanlığı döneminde kaldırımların esnaflar değil yayalar tarafından kullanılması, mahallelerde çevre düzenlemesi, yeni mesire ve park alanlarının yapılması, bütün mahallelere belediye kreşlerinin açılması gibi çalışmalar yürüteceğini söyleyen Tuğba Kılınç, Park ve Bahçeler Müdürünü telefonla arayarak, Atatürk Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin okul çıkışlarında güvenli geçiş sağlayabilmesi için üst geçit yapılmasını ve Atatürk Ortaokulu'na bir güvenlik kulübesinin yapılması talimatını verdi.

Yıkılan Valilik binasının çevresine 100. Yıl 23 Nisan Çocuk Parkı yapacaklarını da müjdeleyen temsili Belediye Başkanı Tuğba Kılınç, parkı tüm Türk ve dünya çocuklarına armağan edeceklerini ifade etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklarını iyi yetiştiren toplumların geleceğe güvenle bakabileceğine vurgu yapan Başkan Özdemir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamımızı bugün öğrencimiz Tuğba'ya teslim ettik. Çocuksslarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak toplum olarak hepimizin görevi olmalıdır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 104. Açılış yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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