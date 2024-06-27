Niğde Belediyesi, Bor yoluna alternatif olarak açılacak yeni yol çalışmalarını tamamlıyor - Son Dakika
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Niğde Belediyesi, Bor yoluna alternatif olarak açılacak yeni yol çalışmalarını tamamlıyor

Niğde Belediyesi, Bor yoluna alternatif olarak açılacak yeni yol çalışmalarını tamamlıyor

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bor yoluna alternatif olarak açılacak olan 30 metrelik yolda sona gelmeye yaklaştı. Yapılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yolun Niğde'nin tarihinde alt yapısı tamamen yapılmış tek yol olduğunu belirtti. Yolun yakın zamanda hizmete gireceği ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin ikinci anayolu olacağı açıklandı.

27.06.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Bor yoluna alternatif olarak açılacak olan 30 metrelik yolda sona geldi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada yolun, Niğde tarihinde bu güne kadar alt yapısı tamamen yapılmış tek yol olduğunu belirtti. 30 metrelik yeni Bor yolunda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve yakın zamanda hizmete gireceğini belirten Başkan Özdemir; "100.Yıl bulvarındaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Belediye olarak hedefimiz en geç 15 Temmuz'a kadar bu bulvarımızı hizmete açmaktır. Bu yol bizim için çok önemli, ana arter olan Niğde ile Bor arasındaki Alparslan Türkeş Bulvarı, Atatürk Bulvarının olduğu cadde. Bu yol çalışmasının bu kadar uzamasının sebebi Niğde'de ilk defa alt yapısı tamamen bitmiş bir yol olacak. Bu yolu yapmadan önce tamamen alt yapı çalışmalarını tamamlayarak ondan sonra yol çalışmamıza başladık. Bu yolumuz 3 bin 200 metre uzunluğunda bir yol olup 15 Temmuz'da hizmete girecektir. Aynı zamanda yol Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ikinci anayolu olacak. Bu yol direk üniversite kampüsüne kadar gidecek" dedi. Bu yolu diğer yollardan bir diğer özelliğin tramvay için alan bırakılması olduğunu aktaran Başkan Özdemir; "Yapılan yolun ortasında 8 metrelik boşluk var. Burası tramvay oyul olacak. Derbent Mezarlığı tarafından kampüs içerisine girecek şekilde üniversite ile birlikte ortak çalışıyoruz. Tramvayın kente gelmesi ile ilgili kriterler tamamlandığı zaman tramvay yolumuz hazır olacak, sadece raylar döşenecek. Şuanki planlamamız Derbent kavşağından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsü içerisine girecek şekilde planladık. Hedefimiz kriterler yerine getirildiğinde Derbent mezarlığından Bor ilçesine kadar ilçesine kadar tramvay hattını götürmektir" dedi.

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bor yoluna alternatif olarak açılması planlanan 30 metrelik yolun şehrin artan trafik yükünü büyük ölçüde azaltacağı öngörülüyor. Niğde'nin en işlek yollarından olan Bor yoluna alternatif olarak açılacak bu yolla birlikte gelişen trafik yükünün büyük ölçüde azalacağını kaydeden Başkan Özdemir planlamaları geleceği düşünerek yaptıklarının altını çizdi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Biz bir hizmeti yaparken sadece bugünü düşünmüyoruz, makyaj yapıp geçmiyoruz. Yapmış olduğumuz işin önümüzdeki yıllarda da kullanılabilir olmasına dikkat ediyoruz. Tüm projelerimizde şehrimizin geleceğine yönelik adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi, Bor yoluna alternatif olarak açılacak yeni yol çalışmalarını tamamlıyor - Son Dakika

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