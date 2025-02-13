Niğde Belediyesi Karla Mücadelede 7/24 Görevde - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Karla Mücadelede 7/24 Görevde

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Niğde Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının olumsuz etkilerini minimize etmek için gece gündüz sahada çalışıyor. 80 kişilik ekip, modern ekipmanlarla yolların ve kaldırımların açık kalmasını sağlıyor.

13.02.2025 12:21  Güncelleme: 12:24
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Niğde Belediyesi karla mücadele ekipleri gece gündüz sahada

NİĞDE - Niğde Belediyesi, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı toplam 80 personel, gece gündüz demeden sahada görev yaparak yolların ve kaldırımların açık kalmasını sağlıyor. Kentin ana arterleri, caddeler, sokaklar ve kaldırımlarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Niğde Belediyesi, çalışmaları modern ekipmanlarla destekleyerek daha hızlı ve etkin çözümler üretiyor. 6 adet kar küreme ve solüsyon aparatlı kamyon, 2 greyder, 5 adet kazıcı yükleyici araç, 2 solüsyon tanklı kamyonet ve 2 ATV ile sahada görev yapan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için büyük bir özveriyle çalışıyor. Kaldırım temizliği yapan ekipler de yaya güvenliği için yoğun çaba sarf ediyor.

Başkan Özdemir: "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehir genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin, "Kar, rahmet ve berekettir. Günlerdir beklediğimiz yağışın şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden yolları ve kaldırımları açık tutmak adına yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Modern ekipmanlarımız ve geniş personel kadromuzla şehrimizin her noktasına anında müdahale ediyoruz" dedi.

80 kişilik ekip, şehrin stratejik noktalarında 7/24 görev başında

Ekipler, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde öncelikli olarak ana arterlerde çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve muhtemel kazaların önüne geçmek için ana yollar, bulvarlar ve toplu taşıma güzergahlarında kesintisiz bir çalışma yürütülüyor. Sokak ve kaldırımlarda da tuzlama ve temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi Karla Mücadelede 7/24 Görevde - Son Dakika

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