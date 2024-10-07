Niğde Belediyesi\'nden su kesintisi duyurusu

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Niğde Belediyesi Bakımı tamamlanan içme suyu deposunun aktif edilecek olması nedeniyle kentin bazı bölgelerinde gün boyu su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Bakımını tamamladığımız içme suyu depomuzu aktif etmemiz sebebi ile 07/10/2024 tarihinde Yukarı Kayabaşı, Selçuk, Sarı Köprü, Kale ve Şehitler Mahalleleri ile Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde Mevkiinde gün boyu sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir. Sizlere daha iyi hizmet vermek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE