\'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat\' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Niğde Belediyesi tarafından 'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat' sloganıyla düzenlenen Ödüllü Proje Yarışması sonuçlandı.

Niğde'nin gelişimine katkı sunmayı amaçlayan yarışmada, farklı alanlarda hazırlanan projeler jüri tarafından titizlikle değerlendirilirken dereceye giren katılımcılara düzenlenen törenle ödülleri verildi. 7-18 yaş, 19-29 yaş ve 30 yaş üzeri olmak üzere üç farklı kategoride; toplam 136 vatandaş, 185 proje ile başvuru yaptı. Yarışmaya belediye personelinin de ilgisi büyük oldu, kurum içinden 40 personel hem bireysel hem de grup projeleriyle sürece katkı sundu. Yarışma; şehircilik, sosyal yaşam, çevre, ulaşım ve kentsel gelişim başta olmak üzere birçok alanda yenilikçi fikirler, Niğde Valiliği, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansı temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi.

"Şehrin geleceğine ışık tutan fikirler yarıştı"

Ödül töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yarışmaya katılanlara teşekkür ederek, şehrin geleceğini birlikte şekillendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Özdemir; bu yarışmanın Niğde'ye dair düşünen, üreten ve sorumluluk alan katılımcıların vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, dereceye giren proje sahiplerini tebrik etti. Yarışmaya vatandaşların yanı sıra belediye personelinin de projeleriyle katıldığını ifade eden Özdemir, ilk kez düzenlenmesine rağmen yüksek katılım sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özdemir, Niğde'de yaşayan herkesin bir gün kendini belediye başkanı olarak hayal edip, şehirle ilgili gördüğü eksiklikleri ve hayallerini paylaşmasını istediklerini vurgulayarak, bu anlayışın katılımcı yönetimin temelini oluşturduğunu ifade etti. Farklı yaş gruplarının ve kesimlerin ihtiyaçlarının ancak bu şekilde ortaya konulabileceğini belirten Özdemir; bu fikirlerin paylaşılmasının kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu dile getirerek jürinin, Niğde'de uygulanabilir ve şehre değer katacak projeleri belirlediğini, katılımın en az ödül almak kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Yapılan konuşmaların ardından derece alan proje sahiplerine ödülleri verildi. - NİĞDE