'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

\'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat\' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
20.01.2026 11:59  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi, 'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat' sloganıyla düzenlediği ödüllü proje yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Yarışmaya toplam 136 vatandaş, 185 proje ile katıldı. Dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

Niğde Belediyesi tarafından 'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat' sloganıyla düzenlenen Ödüllü Proje Yarışması sonuçlandı.

Niğde'nin gelişimine katkı sunmayı amaçlayan yarışmada, farklı alanlarda hazırlanan projeler jüri tarafından titizlikle değerlendirilirken dereceye giren katılımcılara düzenlenen törenle ödülleri verildi. 7-18 yaş, 19-29 yaş ve 30 yaş üzeri olmak üzere üç farklı kategoride; toplam 136 vatandaş, 185 proje ile başvuru yaptı. Yarışmaya belediye personelinin de ilgisi büyük oldu, kurum içinden 40 personel hem bireysel hem de grup projeleriyle sürece katkı sundu. Yarışma; şehircilik, sosyal yaşam, çevre, ulaşım ve kentsel gelişim başta olmak üzere birçok alanda yenilikçi fikirler, Niğde Valiliği, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansı temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi.

"Şehrin geleceğine ışık tutan fikirler yarıştı"

Ödül töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yarışmaya katılanlara teşekkür ederek, şehrin geleceğini birlikte şekillendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Özdemir; bu yarışmanın Niğde'ye dair düşünen, üreten ve sorumluluk alan katılımcıların vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, dereceye giren proje sahiplerini tebrik etti. Yarışmaya vatandaşların yanı sıra belediye personelinin de projeleriyle katıldığını ifade eden Özdemir, ilk kez düzenlenmesine rağmen yüksek katılım sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özdemir, Niğde'de yaşayan herkesin bir gün kendini belediye başkanı olarak hayal edip, şehirle ilgili gördüğü eksiklikleri ve hayallerini paylaşmasını istediklerini vurgulayarak, bu anlayışın katılımcı yönetimin temelini oluşturduğunu ifade etti. Farklı yaş gruplarının ve kesimlerin ihtiyaçlarının ancak bu şekilde ortaya konulabileceğini belirten Özdemir; bu fikirlerin paylaşılmasının kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu dile getirerek jürinin, Niğde'de uygulanabilir ve şehre değer katacak projeleri belirlediğini, katılımın en az ödül almak kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Yapılan konuşmaların ardından derece alan proje sahiplerine ödülleri verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Ulaşım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:52:55. #7.11#
SON DAKİKA: 'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.