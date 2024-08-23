Niğde Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi Açtı - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi Açtı

Niğde Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi Açtı

Niğde Belediyesi, kente kazandırdığı yatırımların ve devam eden projelerin vatandaşlar tarafından takip edilebilmesi amacıyla Proje Tanıtım Ofisi açtı. Ofiste, projeler sanal gerçeklik teknolojisiyle tanıtılıyor.

23.08.2024 16:04  Güncelleme: 16:06
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Niğde Belediyesi; kente kazandırdığı yatırımlar ve devam eden projelerin vatandaşlar tarafından takip edilebilmesi amacıyla, belediye hizmet binasının giriş katında, teknolojinin son imkanlarıyla tasarlanan Proje Tanıtım Ofisi açtı.

Hayata geçirilen projelerin, yazılı ve görsel dokümanlarla vatandaşlara aktarıldığı Proje Tanıtım Ofisi'nde, kente kazandırılan yatırımlar ve mesire alanları da sanal gerçeklik teknolojisi çerçevesinde VR gözlüklerle üç boyutlu olarak gezilebiliyor. Hayata geçirdiği devasa projelerle kentin dönüşümü ve gelişimini sağlayan Niğde Belediyesi'nin, tamamlanan ve devam eden projelerin vatandaşlar tarafından takip edebilmesi amacıyla, belediye binasının giriş katında açtığı Proje Tanıtım Ofisi, büyük ilgi görüyor. Proje Tanıtım Ofisi'nde, ülkemizin en önemli projeleri arasında gösterilen 'Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi', bulunduğu alanı kentin en önemli cazibe merkezi haline getirecek olan 'Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi', kenti yıllardır devam eden kötü koku ve çevre kirliliğinden kurtaran 'Akkaya İleri Biyolojik Arıtma Tesisi', millet bahçeleri ve mesire alanlarının yanı sıra ulaşım, eğitim, kültür, sanat ve spor yatırımları başta olmak üzere hayatın her alanında Niğde'ye kazandırılan yüzlerce proje, görevliler tarafından vatandaşlara hem yazılı hem de görsel dokümanlarla tanıtılıyor. Niğde Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Proje Tanıtım Ofisi'nde, Niğde Belediyesi'nin kente kazandırdığı önemli yatırımlar ile şehrin tarihi ve doğal güzellikleri de sanal gerçeklik teknolojisi ile gezilebiliyor. Vatandaşlar VR gözlüklerle Arıtma Tesisi, Tabal Gastronomi Evi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Gebere Barajı Mesire Alanını üç boyutlu olarak gezilebiliyor. Ayrıca mesire alanındaki zipline, ATV ve dev salıncakta VR gözlükler aracılığıyla deneyim yaşanabiliyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; hayata geçirdikleri projelere ve şehre kazandırdıkları yatırımları fiziki olarak gezemeyen vatandaşlara, sanal gerçeklik programı kapsamında görme imkanı sunulan Proje Tanıtım Ofisi'nin, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Proje Tanıtım Ofisi'ni açmaktaki amaçlarının, vatandaşların Niğde'de hangi yatırımların yapıldığını, hangi projelerin yürütüldüğünü, teknolojik imkanları da kullanarak birebir görmelerini sağlamak olduğunu belirten Başkan Özdemir; "Proje Tanıtım Ofisimiz, Türkiye'de hesap verebilir ve şeffaf belediyeciliğin öncüsü bir belediye olarak vatandaşların, belediye tarafından hangi hizmetlerin nereye yapıldığını, nasıl yapıldığını görmeleri açısından önemli bir işlevi de yerine getirmektedir" dedi.

Başkan Özdemir; "Proje Tanıtım Ofisi'nde sadece projeler tanıtılmıyor; buraya gelen vatandaşlarımızın kentin her yönüyle gelişmesine katkı sağlayacak fikir, düşünce ve önerileri de alınarak, geleceğini inşa ettiğimiz şehrimizde, vatandaşlarımızın da bir tuğlasının olmasını imkan sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi Açtı - Son Dakika

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