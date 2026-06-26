Niğde Belediyesi'nden Bor yoluna 3 yeni yaya üst geçidi - Son Dakika
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Niğde Belediyesi'nden Bor yoluna 3 yeni yaya üst geçidi

Niğde Belediyesi\'nden Bor yoluna 3 yeni yaya üst geçidi
26.06.2026 09:33
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Niğde Belediyesi, şehir içi ulaşımda yaya güvenliğini artırmak amacıyla Bor yolu üzerine 3 yeni yaya üst geçidi inşa edecek. Proje kapsamında mevcut bir üst geçidin de kapsamlı tadilatı yapılarak daha kullanışlı hale getirilmesi planlanıyor.

Niğde Belediyesi, şehir içi ulaşımda yaya güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Bor yolu üzerine 3 yeni yaya üst geçidi inşa ediyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca mevcut bir üst geçidin de kapsamlı tadilatı gerçekleştirilecek. Trafik yoğunluğunun yaşandığı Bor yolunda yayaların karşıdan karşıya güvenli ve konforlu geçişini sağlamak için hazırlanan proje kapsamında, güzergah üzerinde ihtiyaç duyulan noktalara yapılacak 3 yeni yaya üst geçidinin tüm proje aşamaları tamamlandı. Kısa süre içerisinde ihaleleri gerçekleştirilerek yapım aşamasına geçilecek projeyle birlikte, aynı güzergahta bulunan mevcut üst geçitte de düzenleme yapılacak.

Niğde Belediyesi'nden Bor yoluna 3 yeni yaya üst geçidi

BOR YOLUNA 3 YENİ ÜST GEÇİT YAPILACAK

Niğde Belediyesi, kent içi ulaşımda yaya güvenliğini artırmak amacıyla Bor yolunda yeni bir çalışma başlattı. Trafik akışının yoğun olduğu güzergahta yayaların güvenli şekilde karşıdan karşıya geçebilmesi için 3 yeni yaya üst geçidi yapılacak. Projelerin tüm aşamalarının tamamlandığı belirtilirken, üst geçitlerin ihtiyaç duyulan noktalara konumlandırılacağı ifade edildi. İhale sürecinin kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına başlanacak. Yeni üst geçitlerle birlikte Bor yolunda hem yaya güvenliğinin artırılması hem de trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor. Projenin özellikle günlük ulaşımda bu güzergahı kullanan vatandaşlara kolaylık sağlaması bekleniyor.

MEVCUT ÜST GEÇİDE ASANSÖR EKLENECEK

Çalışmalar kapsamında yalnızca yeni üst geçitler yapılmayacak, aynı güzergah üzerinde bulunan mevcut bir yaya üst geçidinde de kapsamlı tadilat gerçekleştirilecek. Mevcut üst geçide asansör eklenerek işlevselliğinin artırılması planlanıyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte üst geçidin yaşlılar, engelliler, çocuklu aileler ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlar için daha erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Tadilatın tamamlanmasıyla mevcut geçidin daha konforlu ve kullanışlı bir yapıya kavuşacağı belirtildi. Niğde Belediyesi, projeyle birlikte Bor yolunda yaya ulaşımını güvenli, modern ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Niğde Belediyesi'nden Bor yoluna 3 yeni yaya üst geçidi

BAŞKAN ÖZDEMİR: ŞEHRİMİZE VE HEMŞEHRİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, göreve geldikleri günden bu yana kentin altyapı ve ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini belirtti. Hemşehrilerinin can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, Bor yolundaki çalışmanın bu anlayışla hazırlandığını söyledi. Başkan Özdemir, "Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmak ve trafikte yaya güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak adına Bor yolunda yeni bir çalışma başlatıyoruz. 3 yeni yaya üst geçidimizin tüm proje çalışmalarını tamamladık, ihalelerini de çok kısa bir süre içerisinde yapacağız. Bununla birlikte mevcut bir yaya üst geçidimizin de tadilatını gerçekleştirerek daha kullanışlı hale getireceğiz" dedi. Özdemir, verilen sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hemşehrilerimize ne söz verdiysek, o sözü tutmanın ve her vaadi yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Niğde'miz için gece gündüz demeden üretmeye, şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Yeni üst geçitlerimiz şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi'nden Bor yoluna 3 yeni yaya üst geçidi - Son Dakika

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