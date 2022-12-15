Niğde'de 57 Kişilik Temizlikçi Kadrosuna 12 Bin 499 Kişi Başvurdu - Son Dakika
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Niğde'de 57 Kişilik Temizlikçi Kadrosuna 12 Bin 499 Kişi Başvurdu

15.12.2022 14:17

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde alacağı 42 bin 500 kişilik personel kapsamında Niğde için belirlediği 57 temizlik işçisi kadrosuna 12 bin 499 kişi başvurdu.

ENES CAN ÖZMEN

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde alacağı 42 bin 500 kişilik personel kapsamında Niğde için belirlediği 57 temizlik işçisi kadrosuna 12 bin 499 kişi başvurdu.

Sağlık Bakanlığı, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 sürekli ve bin 183 sözleşmeli işçi olmak üzere toplamda 42 bin 500 personel alacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda, Niğde için 57 kişilik temizlik işçisi kadrosu belirledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 57 kişilik temizlik işçisi kadrosu için, 4 bin 75'i üniversite mezunu olmak üzere 12 bin 499 kişinin başvurduğu öğrenildi.

"İŞSİZLİK SORUNUNUN BÜYÜK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, 57 kişilik kadro için 12 bin 499 kişinin başvurmasının, işsizlik sorununun TÜİK'in açıkladığı verilerden büyük olduğunu gösterdiğini söyledi. Adem, şöyle konuştu:

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 57 kişilik işçi kadrosuna 12 bin 499 kişi başvuru yapmış, İŞKUR üzerinden. Bunların 4 bin 75 tanesi üniversite mezunu. TÜİK'in açıkladığı yüzde 10,2'lik işsizlik oranı acaba gerçekleri yansıtıyor mu? TÜİK yüzde 10,2 olarak açıkladı ama gerçekler bunları göstermiyor. O 57 kişilik işçi kadrosuna 12 bin 499 kişinin başvurması, Niğde gibi bir ilde sorunların büyük olduğunu gösteriyor, işsizlik konusunda."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Niğde'de 57 Kişilik Temizlikçi Kadrosuna 12 Bin 499 Kişi Başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 57 Kişilik Temizlikçi Kadrosuna 12 Bin 499 Kişi Başvurdu - Son Dakika
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