Niğde'de 'Aile İstikbalimizdir' Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'de 'Aile İstikbalimizdir' Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirildi

Niğde\'de \'Aile İstikbalimizdir\' Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirildi

Niğde'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 'Aile istikbalimizdir' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Niğde Valisi Cahit Çelik, kurum amirleri, şehir aileleri, engelli dernekleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Yürüyüşte aileye vurgu yapılırken, ailenin toplumun temeli olduğu ve aile mutluluğunun toplum huzurunu etkilediği belirtildi.

15.05.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 'Aile istikbalimizdir' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

15-21 Mayıs Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Niğde Valisi Cahit Çelik, eşi Nermin Çelik ile birlikte kurum amirleri, şehir aileleri, engelli dernekleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

"Aile istikbalimizdir" sloganıyla Dışarı Cami önünden başlayan yürüyüş Niğde Valiliği önünde son buldu.

Yürüyüşe katılanlar "Aile istikbalimizdir", "Güçlü birey, güçlü aile", "Ailemle birlikte güçlüyüm" pankartlarıyla yürüyüşü tamamladı.

Yürüyüş ile ilgili açıklama yapan Niğde Valisi Cahit Çelik ailenin toplumun temeli olduğunu söylerken aile mutlu olursa toplum da huzurlu olur diye konuştu.

Vali Çelik;" Bugün Uluslararası Aile Günü. Şehit ve engelli ailelerimiz ve kurum amirlerimizle yürüyüş yaptık. Etkinliğe iştirak eden herkese teşekkür ediyorum. Bugün Resmi Gazetede Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla ailenin korumasıyla ilgili bir genelge de çıktı. Bu genelge çerçevesinde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın başkanlığında bir komite oluşturuluyor. Yine ilde de ailenin korunması ile ilgili bir kurum oluşacak. Aile toplumun temeli, eğer aile güçlü olursa toplum da güçlü olur. Özellikle milli ve manevi değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda aile çok önemli bir köprü. O anlamda bizler de aileyi bu anlamda çok önemli bir kurum olarak veriyoruz. Ailede huzur olursa toplumumuzda huzur olur" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de 'Aile İstikbalimizdir' Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:52:15. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de 'Aile İstikbalimizdir' Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement