Niğde'de Barış Temalı Uluslararası Sanat Sergisi Açıldı

Niğde, 51 ülkeden sanatçının eserlerinin yer aldığı sergiye ev sahipliği yaptı

NİĞDE - Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen Art Quake-15 resim sergisi düzenlenen törenle açıldı. 'Barış teması' ile açılan resim sergisinde 51 ülkeden 99 sanatçının 115 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; küratör Safa Büte ve sanatçılara teşekkür ederken Niğde'nin böyle bir sergiye ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özdemir, "Bugüne kadar yapılan sanat sarsıntısı serisinin en önemlisi bu sergi çünkü barış başlığı altında yapılıyor. Üzülerek takip ediyoruz ki başta Filistin'de olmak üzere dünyanın birçok yerinde kan akıyor. Böylesine bir ortamda 51 bir ülkeden sanatçının barış için böyle bir organizasyonda olması ve Niğde Belediyesi olarak bu sergiye ev sahipliği yapmamızdan son derece mutluyuz. İnşallah bu tür etkinlikler barış için bir vesile olur" dedi. Serginin küratörü ressam Sefa Büte ise sergiye katılan konuklara ve eserleri ile sergiye katkı sağlayan sanatçılara teşekkür etti.

Sergi, 25 Mayıs tarihinde kadar Niğde Belediyesi Sanat Galerisinde ziyarete açık olacak.