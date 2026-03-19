Niğde\'de bayram arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Niğde'de protokol üyeleri tarafından Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi.

Düzenlenen programa, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, siyasi parti ve STK temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. Niğde Valiliği tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

Daha sonra kent protokolü tarafından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. - NİĞDE