Niğde'de bireysel sulama projeleri onaylanan üreticilere temsili çekleri verildi - Son Dakika
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Yerel

Niğde'de bireysel sulama projeleri onaylanan üreticilere temsili çekleri verildi

Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 'Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı' çerçevesinde 573 çiftçiye hibe desteği sağlanacak. Niğde Valisi Cahit Çelik, su kaynaklarının doğru ve etkili kullanılması gerektiğini vurgulayarak, Niğde'nin bu desteklerden en fazla yararlanan iller arasında olduğunu belirtti. Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ise, bu yıl 573 Niğdeli üreticinin hibe desteği almaya hak kazandığını açıkladı.

04.06.2024 16:18
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Niğde'de bireysel sulama projeleri onaylanan üreticilere temsili çekleri verildi

NİĞDE - Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 'Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı' çerçevesinde 573 çiftçiye hibe desteği sağlanacak.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı' çerçevesinde hibe almaya hak kazanan üreticilere temsili çekleri verildi. Programda konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik; su kaynaklarının doğru ve etkili kullanılması konusunda hatırlatmalarda bulundu. Vali Çelik açıklamasında; " Karaman, Konya ve Aksaray'la beraber su stresinin en fazla hissedildiği iller arasında yer alıyoruz. Çiftçilerimiz sulama için yer altı sularını kullanıyor ve bu suları kullanırken de modern teknikleri kullanmak zorundayız. Bakanlığımızın bu noktada verdiği desteklerden en fazla yararlanan illerin başında Niğde geliyor. Niğde'den 573 proje destek almaya hak kazandı. Yer altı suları sınırsız değil. İklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyoruz bu açıdan kaynaklarımız sınırlı bu yüzden su kaynaklarımızı daha bilinçli kullanmamız gerekiyor" dedi.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ise; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın suyu merkeze alan bir üretim modelini benimsediğini hatırlatarak, bu yıl 573 Niğdeli üreticinin hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından üreticilere temsili çekleri verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de bireysel sulama projeleri onaylanan üreticilere temsili çekleri verildi - Son Dakika

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