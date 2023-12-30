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Niğde'de Çocuk Bakım Kuruluşlarında 'Marifet Kimde' Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika
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Niğde'de Çocuk Bakım Kuruluşlarında 'Marifet Kimde' Yarışması Düzenlenecek

Niğde Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü işbirliği ile 'Marifet Kimde' yarışması düzenlenecek. Yarışma, çocuk evlerinde kalan çocuklar arasında yapılacak ve ekip çalışması, iş birliği, sosyal bağlar ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Niğde\'de Çocuk Bakım Kuruluşlarında \'Marifet Kimde\' Yarışması Düzenlenecek
30.12.2023 - 10:16,  Güncelleme: 10:18
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Niğde'de Çocuk Bakım Kuruluşlarında kalan geleceğin şefleri 'Marifet Kimde " yarışmasında mücadele edecek.

Niğde Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü işbirliği ile 'Marifet Kimde ' ' yarışması düzenlenecek. Koruma ve bakım altında bulunan çocuklar arasında yapılacak yarışma ön eleme ve final etaplarından oluşacak. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri'nde yemek yapma sanatına gönül vermiş, yemek yapmayı seven çocuklar arasında yapılacak yarışmada 02-20 Ocak tarihleri arasında ön eleme, 22 Ocak tarihinde ise Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik Başkanlığında oluşturulan jüri karşısına çıkacak olan çocuklar final heyecanı yaşanacak.

Planlanan organizasyonla çocukların, ekip çalışmasının, iş birliğinin, sosyal bağlarının ve iletişimlerinin güçlendirilmesi, özgüven ve öz farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Niğde'de Çocuk Bakım Kuruluşlarında 'Marifet Kimde' Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika
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