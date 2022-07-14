Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Emre Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dilbaz'ın cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma halen sürüyor.

İddiaya göre, Emre Dilbaz yönetimindeki 34 DDN 214 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Araç sürücüsünün kaza esnasında aracın camından dışarı fırladığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Aksaray, Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Niğde'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.