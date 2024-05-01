Niğde'de Engelliler ve Çocuklar İçin Kedi Kulübeleri Boyandı - Son Dakika
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Niğde'de Engelliler ve Çocuklar İçin Kedi Kulübeleri Boyandı

Niğde\'de Engelliler ve Çocuklar İçin Kedi Kulübeleri Boyandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi HAYDOK ekibi, Niğde Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelliler ve Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan çocuklarla birlikte kediler için yapılan kulübeleri boyadılar. Hayvan Dostları Kulübü iş birliği ile yapılan kulübeler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumların bahçesine yerleştirildi. Proje sayesinde kediler daha rahat ve konforlu bir yaşama kavuştu.

01.05.2024 10:42
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi HAYDOK (Hayvan Dostları Kulübü) ekibi, Niğde Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelliler ve Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan çocuklarla birlikte kediler için yapılan kulübeleri boyadılar.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Hayvan Dostları Kulübü iş birliği ile patili dostlar için yapılan kulübeler boyanarak kurumun bahçesine yerleştirildi.

Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelliler ve Hayvan Dostları Kulübü üyeleri gönüllülerin bağışları ile yapılan kedi evlerini boyayarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumların bahçelerine yerleştirildiler.

Proje ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumların bahçesinde yaşam süren kediler daha rahat ve konforlu bir yaşama kavuştular. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Engelliler ve Çocuklar İçin Kedi Kulübeleri Boyandı - Son Dakika

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