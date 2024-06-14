Niğde'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Niğde'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı. Törenlerde çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Jandarma birimlerinin ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıca, 'Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında' konulu şiir yarışmasında derece alan öğrencilere ödüller verildi. Niğde Valisi Cahit Çelik, Jandarma personelini tebrik ederek, güvenlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve Kurban Bayramı öncesinde trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulundu.

14.06.2024 12:35
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Yarbay Fatih Doğan ve jandarma personeli Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nı okudu. Çelenk sunumun ardından program Jandarma birimlerine ait statların ziyaret edilmesi ile devam etti. Protokol üyeleri İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan stantları ziyaret ederek birimlerin çalışmaları hakkında bilgi alırken, Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 'Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında' konulu şiir yarışmasında derece alan öğrenciler ödüllendirildi.

Jandarma Teşkilatı'nın 185. yılı kutlayan Niğde Valisi Cahit Çelik; "İlimizde görev yapan 736 Jandarma personelimizi tebrik ediyorum. İlimiz kırsalında görev yapan jandarma ekipleri başarılı operasyonlara imza atıyor. İlimizde de başta Alay Komutanımız olmak üzere tüm personellerimiz canla başla çalışıyor. Hem emniyetimiz hem jandarmamız el ele memleketimizin güvenliği için çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Yaptığı açıklamada vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Vali Çelik uyarılarda da bulunarak; "Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızdan trafik kurallarına harfiyen uymalarını rica ediyorum. Yola çıkacak sürücülerimizin alkol almamaları, emniyet kemerini takmaları, trafik kurallarını uymaları ve aşırı hızdan kaçınmalarını konusunda uyarıyorum" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika

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