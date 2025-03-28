Niğde\'de Milli İrade Platformu\'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a destek açıklaması

Niğde Milli İrade Platformu üyeleri; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyelere yönelik sürdürülen soruşturmaya ilişkin Cuma namazı sonrası basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklama yapan İl Sorumlusu Abdulgani Özkan hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek ile birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Özkan yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyelerde örgütlü biçimde yolsuzluk ve terör suçları işlendiğine dair iddialar üzerine kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü ifade ederek bu suçlamalar karşısında idarecilerin ve onları destekleyen siyasi çevrelerin; hukuki zeminde cevap vermek yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti suçladığını, ülkeyi bir kaos ve şiddet girdabına sürüklemek amacıyla kampanya başlatıldığını söyledi. Siyasi çıkarlar uğruna yerli ve milli markaları boykot etmenin manidar olduğunu belirten Özkan; "Yerli ve milli markalarımızı boykot ederek ekonomik saldırılar düzenlemekten, güvenlik güçlerimize saldırmaya kadar varan eylemlerle kendi siyasi çıkarları uğruna ülkemizi ateşe atmaktan çekinmediklerini açıkça görüyoruz. 1.5 yıldır Gazze'de gözlerimizin önünde gerçekleşen soykırıma tepki göstermek amacıyla Siyonist örgüt İsrail destekçisi şirketleri boykot edenlere destek olmak bir tarafa eleştirenlerin şimdi milli şirketlerimizi boykot etmeleri manidardır. Karşımızda savunma hakkına ve yargı bağımsızlığına saygı duymak yerine, vandalizmi tercih eden, kutsal mabetlerimize zarar vermekten bile geri durmayan, cumhurbaşkanımızın merhume annesine dil uzatacak kadar alçalan azgın bir güruh vardır" dedi.

Özkan: "Her türlü saldırıya, tuzağa ve oyuna karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir"

" 28 Şubat'ta, Gezi kalkışmasında ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de demokrasiye, hukuka ve millet iradesine kastedenlere karşı verilen mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" diyen Özkan açıklamasında şunları söyledi;

" Türkiye'yi galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın şiarıyla savunmaya devam edeceğiz. Bizler hukuktan, demokrasiden, adaletten ve hakikatten yana dik duruşumuzdan asla ödün vermedik, vermeyeceğiz. Bu topraklarda milletimizin birliğini ve dirliğini hedef alan her türlü saldırıya, tuzağa ve oyuna karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Hukuk ve adalet içinde kalarak bütün oyunları bozacağız. Asla geri adım atmayacağız." - NİĞDE