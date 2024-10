Niğde\'de Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi

Yerel

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde görev yapan kurum amirleri örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

İlçe merkezinde zihinsel engelli bireylere hizmet veren Altunhisar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret eden kurum amirleri; merkezde rehabilitasyon edilen özel bireylerle keyifli vakit geçirdi. Her gün iki farklı kurumun Altunhisar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Zeynep Nur Doğan refakatinde ziyaret ettiği merkezde, sportif faaliyetler, çay sohbetleri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin de eşlik ettiği ziyaretlerde gençlerin de sosyal sorumluluk bilincinin yükseltilmesi amaçlandı.

Altunhisar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise; "Sosyal sorumluluk çalışmalarımız çerçevesinde her gün iki farklı kurum amirimiz, Altunhisar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizde kalan zihinsel engelli kuruluş sakinlerimizi öğle aralarında ziyaret ederek kendileriyle vakit geçiriyor. Neticede de ortaya bu güzel görüntüler çıkıyor. Her insan bir engelli adayıdır. Engellilik bir kusur değildir; yeter ki engel, kalplerimizde ve vicdanlarımızda olmasın. Sadece bir gün değil her gün farkında olmak dileğiyle" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE