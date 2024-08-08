Niğde\'de Otopark Sorununa Çözüm: Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj Projesi

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Niğde'de otopark sorununun çözümüne yönelik sürdürülen Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj Projesi çerçevesinde kamulaştırma ve yıkım çalışmaları son aşamaya geldi.

Niğde'nin en işlek caddelerinden biri olan Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde başlatılan proje çerçevesinde, yıkılan binaların yerine şadırvan, tuvalet ve yeşil alanların da bulunduğu 90 araç kapasiteli katlı otopark yapımına başlanacak. Niğde Belediyesi; kentin en önemli sorunları arasında yer alan trafik ve otopark sorununun çözümüne yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Dr. Sami Yağız Caddesi üzerindeki tarihi Dışarı Cami etrafından başlatılan 'otopark alanı kamulaştırma' çalışmaları sona erdikten sonra, bölgede bulunan 3 bina için yıkım çalışmalarına başlanmıştı. Yıkım çalışmalarının da son aşamaya geldiği, 'Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj Projesinde', otopark ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanacak. Proje ile yıkılan binaların yerine 90 araç kapasiteli katlı otopark yapımına başlanacak. Yeşil alan ve tuvaletlerin de yer alacağı alan üzerinde, tarihi Dışarı Cami'nin dokusuna uygun bir şadırvan yapımının ardından proje tamamlanacak.

90 Araç Kapasiteli Katlı Otopark

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; farklı noktalarında yaptıracakları katlı otoparklarla, kentin otopark sorununun neşter vurmayı amaçladıklarını belirtti. Niğde'nin en işlek caddesi olan Dr. Sami Yağız Caddesi üzerindeki Dışarı Cami'nin etrafında başlattıkları kamulaştırma çalışmaları kapsamında, bölgede yer alan 3 binanın yıkımının tamamlanma aşamasına geldiğini aktaran Başkan Özdemir; "Kısa süre içerisinde 90 araç kapasiteli 'Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj Projesini', Niğde'mizin hizmetine sunacağız" dedi. Kentin trafik ve otopark sorununun çözümüne yönelik çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirten Başkan Özdemir; "Niğde'mizin tarihi dokusuna da sahip çıkarak, yeşil alanları olan, çevreye duyarlı projelerle, kentimizin daha yaşanabilir bir şehir haline dönüştürülmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - NİĞDE