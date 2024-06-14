Niğde'de protokol üyeleri bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'de protokol üyeleri bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi, Niğde Şehitliği ziyaret edildi.

14.06.2024 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı dolayısıyla Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi, Niğde Şehitliği ziyaret edildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik'in ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Belediye Başkan Vekili Bülent Küçüktuna, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bayramlaşma programının ardından protokol üyeleri Niğde Şehitliği'ni ziyaret etti.

Programda şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Niğde, Yerel, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de protokol üyeleri bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 00:38:55. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de protokol üyeleri bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement