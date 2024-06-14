Niğde'de protokol üyeleri bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi, Niğde Şehitliği ziyaret edildi.
Niğde Valisi Cahit Çelik'in ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Belediye Başkan Vekili Bülent Küçüktuna, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bayramlaşma programının ardından protokol üyeleri Niğde Şehitliği'ni ziyaret etti.
Programda şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. - NİĞDE
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