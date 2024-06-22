Niğde'de Sarıkız Örümceği Endişesi - Son Dakika
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Niğde'de Sarıkız Örümceği Endişesi

Niğde\'de Sarıkız Örümceği Endişesi

Niğde'nin Çamardı ilçesinde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız' cinsi örümcekler, vatandaşları endişelendiriyor. Beslenme şekilleri nedeniyle diğer iri örümceklerden farklı olan sarıkız örümcekleri, akrep dahil birçok hayvanı yiyebiliyor. Vatandaşlar, yetkililerden ilaçlama talep ediyor ve sarıkız soktuğu anda amonyak tedavisi uygulanması ve sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.

22.06.2024 11:27
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Havaların ısınması ile Niğde'nin bir çok yerinde Sarıkız Örümceği endişesi yaşanıyor.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde havaların ısınması ile ortaya çıkan 'Sarıkız' cinsi örümcekler endişeye yol açıyor. Et parçalarını kolayca koparıp yiyebildiği bilinen 'Sarıkız' cinsi örümceklerin sıcak havalarla birlikte sıklıkla görülmesi üzerine vatandaşlar yetkililerden ilaçlama ile çözüm istedi. Beslenme şekilleri nedeniyle diğer iri örümceklerden farklı olduğu ifade edilen, akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip sarıkız örümcekleri, akrep dahil birçok hayvanı yiyerek beslenebiliyor. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için bu örümceğin sadece geceleri hareket ettiği, güçlü çeneleri nedeniyle ısırdıkları insanlara zarar verdiği ancak zehirli olmadığı da biliniyor.

Havaların ısınması ile ortaya çıkan örümceğe karşı vatandaşların dikkatli olması, sarıkız soktuğu anda ise anında amonyak tedavisi uygulaması ardından hemen bir sağlık kuruluşuna danışılması isteniyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Çamardı, Niğde, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Sarıkız Örümceği Endişesi - Son Dakika

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