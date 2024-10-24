Niğde'de Şiddet İddiası: 9 Yaşındaki Çocuk Öldü - Son Dakika
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Yerel

Niğde'de Şiddet İddiası: 9 Yaşındaki Çocuk Öldü

Niğde'deki rehabilitasyon merkezinde bir çocuğun şiddet sonucu ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

24.10.2024 12:59
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişlerince Niğde'de bir rehabilitasyon merkezinde kalan çocuğun şiddet sonucu öldüğü iddiası üzerine başlatılan idari soruşturma devam ederken, kuruluş çalışanları açığa alındı.

Niğde'de Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 9 yaşındaki bir çocuğun gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine idari soruşturmanın titizlikle yapılması ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için ihmali bulunduğu iddia edilen kuruluş görevlileri açığa alındı. Bakanlık, konunun derinlemesine soruşturulması için suç duyurusunda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Yerel, Çocuk, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Şiddet İddiası: 9 Yaşındaki Çocuk Öldü - Son Dakika

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