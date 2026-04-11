Kemerhisar'daki zehirlenme iddiaları üzerine valilik harekete geçti
Kemerhisar'daki zehirlenme iddiaları üzerine valilik harekete geçti

11.04.2026 10:18  Güncelleme: 10:19
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde çok sayıda sokak köpeğinin zehirlendiğine dair iddialar doğrultusunda Niğde Valiliği tarafından resmi bir inceleme başlatıldı. Kemerhisar Belediyesi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklarken, hayvanlara yönelik kötü muamelelerin suç olduğunu vurguladı.

Sosyal medyada paylaşılan ve beldede çekildiği öne sürülen görüntülerde bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünün iddia edilmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerin yayılmasıyla birlikte ilk açıklama Kemerhisar Belediyesi'nden geldi. Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, olayla kurumun herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik bu tür davranışların insanlık dışı olduğu ifade edilerek, olayın şiddetle kınandığı kaydedildi. Belediyenin sokak hayvanlarının korunması, beslenmesi ve yaşam haklarının gözetilmesi konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğü bildirildi. Belediye açıklamasında ayrıca; vatandaşlardan gelen şikayetler istikametinde özellikle çocukların güvenliğini tehdit edebilecek şekilde saldırgan davranışlar sergileyen sahipsiz köpeklerin ilgili mevzuat kapsamında toplanarak barınaklara götürüldüğü, burada kontrol ve rehabilitasyon süreçlerinden geçirildiği bilgisine yer verildi. Olayla ilgili incelemelerin başlatıldığı ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmaların sürdüğü de ifade edildi.

Valilikten resmi inceleme başlatıldı

Öte yandan Niğde Valiliği de konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak, sosyal medyada yer alan zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla ilgili birimlerin görevlendirildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında; İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahada titizlikle çalışma yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanlara yönelik kötü muamele, işkence veya zalimce davranışların suç olduğuna dikkat çekilerek, iddiaların doğrulanması halinde sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı. Valilik ayrıca, Bor ilçesi ile il merkezinde bulunan sokak hayvanı bakımevleri ve doğal yaşam alanlarında sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Kemerhisar'da yaşandığı iddia edilen olayla ilgili inceleme süreci devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

