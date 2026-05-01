Niğde\'de Sumud Filosu\'na destek: "Bu müdahale sadece bir filoya değil, insanlık vicdanına yapıldı"

01.05.2026 15:42  Güncelleme: 15:45
Niğde'de Filistin'e destek amacıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Global Sumud Filosu'na yönelik müdahaleye tepki göstermek için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Niğde Sivil Toplum Platformu ile Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen program, Muradiye Camii'nde cuma namazının ardından yapıldı. "Sumud için ayağa kalk" çağrısıyla gerçekleştirilen programa vatandaşların yanı sıra Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de katılarak destek verdi. Platform adına konuşan Halil İbrahim Gergin, Global Sumud Filosu'na yönelik müdahalenin yalnızca bir yardım filosuna değil, insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka yönelik bir saldırı olduğunu ifade ederek, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek, bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil yardım girişimlerine yönelik müdahalelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gergin; "Bugün Akdeniz'in dalgaları, sadece Sumud'un teknelerini değil, umudu, mücadeleyi taşıyor. Çok sayıda gemi ve tekne şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ediyor. Onlarcası daha yola çıkmayı bekliyor. Zulüm, tarihin hiçbir döneminde sürekli olamadı, zalimler hep kaybetti, İsrail ve destekçileri de asla amacına ulaşamayacak. Yaklaşan sonlarını engelleyemeyecek, zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar. Söz konusu Müslüman coğrafyası olduğunda 'insan hakları' maskeleri düşen, 'üç maymunu' oynayan Batılı devletler ve kurumlar, bu suçun suç ortağıdır. Biz buradayız, meydanlardayız ve şahitlik görevimizi yerine getiriyoruz. Global Sumud Filosu'ndaki aktivistler, bugün sadece Gazze'nin değil, insanlığın onurunu savunmaktadır. Bu hukuksuz müdahale, özgürlük yürüyüşümüzü durduramayacak, aksine öfkemizi ve kararlılığımızı bileyecektir. Bu filoda sadece Müslümanlar yok. Bu filoda, İsrail rejiminin terörüne karşı duran Hristiyanlar, Museviler de var. Hepsinin amacı, Gazze'deki işgalin bitmesi ve insani yardım girişlerinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasının ardından program dua ile sona ererken, katılımcılar Filistin halkına destek sloganları attı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

