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ENES CAN ÖZMEN

(NİĞDE) - Niğde'de toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre tam bilet 12 liradan 15 liraya; öğrenci ücreti ise 8 liradan 9 liraya çıktı. Yeni taksimetre tarifesine göre 50 lira olan açılış ücreti 75 TL'ye; 20 lira olan bir kilometre başına taksi ücreti 30 TL'ye yükseldi.

Niğde'de 9 ay sonra şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Niğde Belediye Meclisi, Niğde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nın taksici esnaflarının, mevcut taksimetre rayiçlerinin gelen zamlardan dolayı yetersiz kalması, günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi hususundaki talebini değerlendirerek, taksimetre ücretlerine zam yapılması kararı aldı. Alınan kararla taksi indi bindi ücretlerine yüzde 100 zam yapılırken; diğer ücretler ise yüzde 50 oranında artırıldı.

Yeni taksimetre tarifesine göre 50 lira olan açılış ücreti 75 TL'ye; 20 lira olan bir kilometre başına taksi ücreti 30 TL'ye yükseldi. Kısa mesafe ve indi bindi ücretlerine ise yüzde 100 zam yapılarak 50 liradan 100 liraya çıkarıldı.

Toplu taşıma ücretleri de artırıldı. Yeni tarifeye göre tam kart binişler 12 liradan 15 liraya; öğrenci kartlı biniş 8 liradan 9 liraya; tam kartsız biniş 15 liradan 20 liraya; öğrenci kartsız biniş ise 10 liradan 15 liraya yükseltildi.