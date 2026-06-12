Niğde'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Niğde'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

12.06.2026 09:48
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Niğde-Bor kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

NİĞDE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Niğde- Bor kara yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Adnan ÇELEBİ-Kamera: Niğde,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Taylan Kurt Taylan Kurt:
    kaza oldu valla pist kötü işte bundan da bi gelir olmayacak devlet yolları düzeltseydi belki bu işler olmayacaktı ama nafile 0 0 Yanıtla
  • Süheyla Ser Süheyla Ser:
    bu yolda sürekli kazalar oluyor başından beri bilinen bir durum yol durumu kötü ve sürücüler hızlı gidiyor hayvanlar bile bu yollarda telef oluyo 0 0 Yanıtla
  • Funda Özlem Kpln Funda Özlem Kpln:
    ya bu ne böyle yine mi kaza ?? sürücüler ne yapıyo lan dikkat vermiyorlar mı yola ?? her gün bu haberleri okuyorum artık çıldırıcam çok sinir bozucu ya 4 kişi yaralandı diye geçiştiriliyor mu bu ?? 0 0 Yanıtla
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