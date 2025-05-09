Niğde'de Yeni Çikolata Markası Tescillendi - Son Dakika
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Yerel

Niğde'de Yeni Çikolata Markası Tescillendi

Niğde\'de Yeni Çikolata Markası Tescillendi

NÖHÜ, 'Elçi Elmalı Çikolata' markasını tescilledi. Yerel ürünler için önemli bir adım atıldı.

09.05.2025 09:48
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Araştırma Dekanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla, Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı talebi ile yapılan başvuru sonucunda 'Elçi Elmalı Çikolata' markasının tescilin alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 30. ve 35. sınıflarda tescillenen marka; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin yerel ürünlerin markalaşmasına yönelik çalışmalarının bir sonucu olarak hayata geçirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, "Üniversite olarak edindiğimiz bölgesel kalkınma vizyonumuzu, bilgi birikimimiz ve üretim kapasitemizle birleştirerek bölgemize katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Tescillenen bu markanın yalnızca ekonomik bir değer katmakla kalmadığını, aynı zamanda Niğde'nin yöresel lezzetlerini de görünür kıldığını belirten Rektör Uslu; "Yerel bir değerin marka kimliği kazanarak tescillenmesi, üniversite olarak bu alandaki sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi göstermesi açısından son derece anlamlı. Bu önemli sürece katkı sunan tüm personelimize, paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Yeni Çikolata Markası Tescillendi - Son Dakika

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