Niğde'deki Gönüllü Öğrencilerden Hatay'daki Okula Yardım Kampanyası - Son Dakika
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Niğde'deki Gönüllü Öğrencilerden Hatay'daki Okula Yardım Kampanyası

Niğde\'deki Gönüllü Öğrencilerden Hatay\'daki Okula Yardım Kampanyası

Niğde'de yurtlarda kalan gönüllü öğrenciler, Hatay'ın Belen ilçesindeki Kömürçukuru Köyü İlköğretim Okulu'na kırtasiye ve kıyafet yardımı kampanyası düzenledi. Yapılan kampanya sonucunda, okulda öğrenim gören öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve kıyafetler gönderildi.

25.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:15
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Niğde'de yurtlarda kalan gönüllü öğrenciler Hatay'ın Belen ilçesindeki Kömürçukuru Köyü İlköğretim Okuluna kırtasiye ve kıyafet yardımı kampanyası düzenledi.

Niğde'de yurtlarda kalan gönüllü öğrencilerin katkıları ile yapılan yardım kampanyasında Hatay'ın Belen ilçesi Kömürçukuru Köyü İlköğretim Okulunda öğretim gören öğrencilere kırtasiye ve kıyafet gönderildi. Yurtlarda barınan öğrencilerin katkılarıyla başlatılan kırtasiye ve kıyafet yardımı kampanyası çerçevesinde bere, atkı, kaşkol, kıyafet gibi malzemelerin yanı sıra çok sayıda kırtasiye ürünü Kömürçukuru İlköğretim Okulu'nda okuyan öğrencilere teslim edilmek üzere yola çıktı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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