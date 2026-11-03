Niğde’deki taksiciden şehit ve gazi ailelerine ücretsiz ulaşım - Son Dakika
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Niğde’deki taksiciden şehit ve gazi ailelerine ücretsiz ulaşım

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Niğde’deki taksiciden şehit ve gazi ailelerine ücretsiz ulaşım
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Niğde’deki taksiciden şehit ve gazi ailelerine ücretsiz ulaşım
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Niğde’nin Bor ilçesinde taksicilik yapan 34 yaşındaki Ahmet Demir, şehit ve gazi ailelerine şehir içi ulaşımda ücretsiz hizmet veriyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde taksicilik yapan 34 yaşındaki Ahmet Demir, şehit ve gazi ailelerine şehir içi ulaşımda ücretsiz hizmet veriyor.

Bor ilçesinde taksicilik yaparak geçimini sağlayan Ahmet Demir (34), şehit ve gazi ailelerine destek olmak amacıyla kendi isteğiyle başlattığı uygulamayı sürdürüyor. Şehir içi yolculuklarda şehit ve gazi ailelerinden ücret talep etmeyen Demir, meslektaşlarına da benzer bir duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

Babasının emniyet teşkilatında görev yaptığını ve daha sonra emekli olduğunu belirten Demir, polis ve askerlerle iç içe büyümesinin bu kararında etkili olduğunu ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilere duyduğu saygıyı mesleği aracılığıyla göstermek istediğini anlatan Demir, "Polislerle ve askerlerle iç içe büyüdüğümüz için şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yaşadığı acıları yakından biliyoruz. Onlara duyduğum saygı ve sevgiden dolayı, kendi isteğimle şehit ve gazi ailelerine ücretsiz ulaşım hizmeti veriyorum" dedi.

Ücretsiz ve indirimli ulaşım desteğini imkanları doğrultusunda farklı yolculara da sunduğunu dile getiren Demir, camiden ve hastaneden çıkan bazı vatandaşlardan ücret almadığını kaydetti. Öğrencilere de ulaşım ücretinde yardımcı olduğunu belirten Demir, onları indirimli taşıyarak destek olmaya çalıştığını söyledi.

Uygulamayı gönüllü olarak yürüttüğünü vurgulayan Demir, meslektaşlarının da bu konuda örnek olmasını istedi.

Demir, "Bunu tamamen kendi isteğimle yapıyorum. Meslektaşlarıma kolaylıklar ve hayırlı işler diliyorum. Benzer duyarlılığı gösteren arkadaşlarımızın da bu konuda örnek olmasını rica ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Ahmet DemirNiğdeYerelBorSon Dakika

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