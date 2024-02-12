Niğde İŞKUR Müdürlüğü Toplum Yarına Programı kapsamında 18 işçi alımı yapacak

Niğde İŞKUR Müdürlüğü Toplum Yarına Program (TYP) çerçevesinde 18 işçi alımı yapılacağını duyurdu.
Niğde İŞKUR Müdürlüğü, Niğde İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü ile Niğde İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursu ve camilerde kurumsal hizmetlerin desteklenmesi amacıyla toplam 18 kişilik toplum yararına program düzenleyecek. 6 ay süreyle gerçekleştirilecek Toplum Yararına Program başvuruları 13 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Başvurular e-devlet, İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden yapılacak. Katılımcılar noter kurası yöntemi ile belirlenecek program 1 Mart 2024 - 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında uygulanacak. Niğde İl Göç İdaresi için 317919 TYP Başvuru Numarası ile Niğde İl Müftülüne ise 317922 TYP Başvuru Numarası ile başvurular gerçekleştirilecek. TYP'ye başvuracak katılımcıların, İŞKUR'a kayıtlı işsiz durumunda olmaları; sigortalı olmamaları, en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); emekli ve malul aylığı almamaları gerekiyor. Aranan şartlar arasında, bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP'lerden yalnızca birisine müracaat edebilecek, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste oturan kişilerden yalnızca biri katılabilecek. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamayacak. Yurtlar ve sığınma evleri gibi toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ve 6284 sayılı Kanun çerçevesinde kimlik bilgileri gizlenenler için bu şart aranmayacak.
TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olanlar ve güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılacaklar. - NİĞDE
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